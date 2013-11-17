17 ноября в Беларуси отмечается 90 лет со дня образования службы участковых инспекторов

Новости Беларуси. Дни и ночи на посту. В Беларуси отмечают 90 лет со дня образования службы участковых инспекторов. Именно эти сотрудники правоохранительных органов рассматривают 90% жалоб и обращений населения. Сами милиционеры утверждают: хороший инспектор — это не только должностное лицо, но и психолог, и советчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидорук в своих «владениях» знает каждого — больше 10 лет на участке. А участок — 8 населенных пунктов, где проживает несколько тысяч человек. И в каждом дворе — свои проблемы.

Сельская жительница:

Он мою голову, вот так взял, и хотел ударить, але отпустил.

Александр Сидорук:

Я к вам вечером зайду еще.

Решить семейный конфликт, раскрыть преступление и риск получить ранение от «перебравшего» гражданина. Служба сельского участкового спокойна лишь на первый взгляд. Практически во всех происшествиях капитан Сидорук винит пьянство и тунеядство.

Александр Сидорук, старший участковый инспектор Брестского РУВД:

Я считаю, что эти две проблемы взаимосвязаны. У нас очень много людей, которые длительное время не работают. Являются иждивенцами, живут за счет других и работать не хотят. Плохо, что у нас нет ответственности за тунеядство. Они же всеми благами общества пользуются: их же в больницах лечат, когда они болеют. Я считаю, это не правильно.

Решать большие проблемы Александр Сергеевич предпочитает с малого. Говорит, что, если «достанет со дна жизни» хотя бы несколько человек, значит на эту работу пришел не зря.

Особая забота участкового — трудоустройство подопечных. Правда, далеко не все оступившиеся возможность работать воспринимают с энтузиазмом.

Надежда Григорьевна — личность колоритная. В прошлом, первая деревенская красавица, сегодня — единственная на этом участке нарушительница спокойствия.

Александр Сидорук:

По дороге у нас о чем шла речь? О том, что мы бросаем пить, кодируемся, ходим выплачиваем долги перед государством и начинаем нормально жить. Что происходит? Завтра утром завфермой звонит мне на телефон и говорит о том, что вы рядом и вы на работе. Не будете, Надежда Григорьевна, на работе, мы с вами опять едем в наркологический диспансер.

Работу свою Александр Сергеевич любит. Говорит, что мысли о смене службы ни разу не возникали. Носить милицейские погоны мечтал еще с детства. Спустя годы, его дочь на вопрос «кем хочешь стать?» без раздумий отвечает: пойти по папиным стопам.

Анастасия Сидорук:

Я смотрю на папу и вижу, что эта работа очень ответственная, серьезная. Он очень любит правду, всегда хочет, чтобы все было правильно: и не важно, кто ему это – сосед или родственник – он будет относится к ним одинаково.

К сельскому участковому жители обращаются по любому поводу напрямую, нередко минуя службу «102». Одни – за консультацией, другие – с просьбой о помощи. Смысл своей службы участковый инспектор Сидорук сформулировал давно: помогать людям, защищая их законные интересы и права.