Новости Беларуси. 16 июля стартует вступительная кампания в белорусские высшие учебные заведения. 10 дней дано абитуриентам на подачу документов.

В этом году студентами станут определенно лучшие, учитывая тот факт, что минимальный балл для участия в конкурсе подняли до 15, по гуманитарным предметам до 20 баллов. Тенденция вступительной кампании - качество, а не количество.

Эдуард Шевцов, заместитель начальника управления высшего и среднего специального Министерства образования Республики Беларусь:

Мы смотрим. Уменьшаем прием на юридические, экономические, другие невостребованные специальности с целью повышения качества подготовки специалистов. Когда мы брали всех, качество значительно понижалось.

Накануне начался прием документов в средние специальные учебные заведения. Абитуриенты, закончившие 9 и 11 классов, могут «подумать» до 16 августа. Конкурсы в подобных учреждениях на дневную форму обучения колеблются до 3 человека на место, на заочную — до 4.

В прошлом году самые высокие проходные баллы были в колледжах искусств. Самыми востребованными специальностями тогда оказались хореография и эстрадный вокал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.