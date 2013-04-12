Прямой эфир

150 студентов провели танцевальный флешмоб в честь 75-летия Советского района Минска

12 апреля 2013 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Любимому району посвящается. Полторы сотни студентов Советского района подарили юбиляру к 75-летию яркое шоу.

Синхронные танцы прямо на площадке перед Белгосфилармонией впечатлили прохожих. Всем зрителям они обеспечили заряд веселья и оптимизма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участницы флешмоба:
Некоторые из нас занимаются танцами, а некоторые просто решили присоединиться к нам и добавить настроения.

Молодежный флешмоб. Это сейчас современное направление, очень интересное. Нравится молодежи. Я думаю, нравится всем возрастам.
Я надеюсь, зрителям очень понравилось то, что здесь происходило. Мы сделали для этого все возможное. Было настроение, экспрессия.

Минчане:
Мы первый раз видим это вживую. Очень позитивно. Здесь была наша подруга из БНТУ. Все понравилось.

# общество # Танцы в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
В субботу ожидаются уже первые весенние грозы
12 апреля 2013 14:15

В субботу ожидаются уже первые весенние грозы

Искусству пескографии обучат людей с ограниченными возможностями
11 апреля 2013 18:35

Искусству пескографии обучат людей с ограниченными возможностями

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская»
11 апреля 2013 13:05

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская»