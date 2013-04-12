150 студентов провели танцевальный флешмоб в честь 75-летия Советского района Минска

Новости Беларуси. Любимому району посвящается. Полторы сотни студентов Советского района подарили юбиляру к 75-летию яркое шоу.

Синхронные танцы прямо на площадке перед Белгосфилармонией впечатлили прохожих. Всем зрителям они обеспечили заряд веселья и оптимизма, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участницы флешмоба:

Некоторые из нас занимаются танцами, а некоторые просто решили присоединиться к нам и добавить настроения.

Молодежный флешмоб. Это сейчас современное направление, очень интересное. Нравится молодежи. Я думаю, нравится всем возрастам.

Я надеюсь, зрителям очень понравилось то, что здесь происходило. Мы сделали для этого все возможное. Было настроение, экспрессия.

Минчане:

Мы первый раз видим это вживую. Очень позитивно. Здесь была наша подруга из БНТУ. Все понравилось.