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Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске

14 октября 2019 18:50
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Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске-1



Новый таксофон достаточно уединён, он ограждён кабинкой. С внешних сторон украшен плакатами с красотами столицы. Ещё 10 лет назад это было одним из самых востребованных средств связи у минчан.

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске-3

В 2010 году в столице насчитывалось более 10 тысяч таких аппаратов, сейчас около 200, и новых не открывали давно. Место выбрали неслучайное: оживлённый перекрёсток и множество офисов. Готовы ли минчане пользоваться ретро-связью?

Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске-6

Подробнее – в видеоматериале

# Необычное # общество # Фотофакт

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