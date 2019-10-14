Необычный таксофон появился на пр. Победителей в Минске

Новости Беларуси. Они возвращаются. На проспекте Победителей появился телефон-автомат с необычным дизайном, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Новый таксофон достаточно уединён, он ограждён кабинкой. С внешних сторон украшен плакатами с красотами столицы. Ещё 10 лет назад это было одним из самых востребованных средств связи у минчан.

В 2010 году в столице насчитывалось более 10 тысяч таких аппаратов, сейчас около 200, и новых не открывали давно. Место выбрали неслучайное: оживлённый перекрёсток и множество офисов. Готовы ли минчане пользоваться ретро-связью?