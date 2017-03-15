300 км за 3 дня: студенты БГУФК отправились в «Звездный поход»

Новости Беларуси. В свой юбилейный 65-й «Звездный поход» отправились этим утром студенты Белорусского государственного университета физической культуры. В этом году маршрут проходит по таким городам, как Крупки, Толочин, Орша, Чашники, Новолукомль.

Здесь молодежь будет выступать со спортивными номерами, встречаться с ветеранами, возлагать цветы к памятникам. В пути студенты будут три дня. И за это время намерены преодолеть более 300 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Дунай, первый проректор Белорусского государственного университета физической культуры:

В этот раз наши студенты посетят место, место, конечно, скорбное, трагическое, потому что есть факт о деревне Киселево, которая была полностью уничтожена, людей заживо закапывали. Но рядом остались люди, которые свидетели, это деревня Матырино, и наши студенты будут общаться, будут действительно поднимать многие вопросы.

К слову, первый «Звездный поход» состоялся еще в 1952 году. Правда, длился тогда он намного дольше – 29 дней. За это время студенты успевали побывать практически все города страны.