Жилые кварталы Кабула в зоне огня

При ракетном обстреле погибли три человека, двое ранены.

Среди пострадавших – дети.

Это уже не первый подобный инцидент. В конце прошлой недели на севере Афганистана недалеко от Кундуза в результате ракетного обстрела погибли по разным данным от 60 до 125 человек. В НАТО заявили, что тщательно расследуют обстоятельства случившегося.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвали к проведению до конца года международной конференции ООН по Афганистану. На встрече предлагается обсудить план передачи правительству страны ответственности за поддержание безопасности.