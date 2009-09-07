Якудза вводит экзамен на профпригодность

Лидеры крупнейшего японского мафиозного клана приказали всем входящим в него бандитам сдать экзамен на знание законодательства.

Как сообщает японское издание The Mainichi Daily News, речь идет о клане Ямагути-гуми (Yamaguchi-gumi), чья штаб-квартира находится в префектуре Сига на острове Хонсю.

По данным полиции, бандитам предстоит подробно изучить текст закона о противодействии организованной преступности. В этом законе прописан механизм, с помощью которого японские власти могут привлекать вышестоящих членов мафиозных кланов к ответственности за проступки рядовых якудза.

Преступные лидеры, как полагают в полиции, хотят, чтобы их «подчиненные» усвоили, чего нельзя делать, чтобы не подвергнуть преследованию свое «руководство».

Для оценки знаний бандитов составлен письменный тест из 12 вопросов, который, как считают японские власти, уже разослан членам Ямагути-гуми по всей стране. Один из вопросов касается видов преступной деятельности, которыми нельзя заниматься членам клана. В частности, им запрещается участвовать в захоронении промышленных отходов и телефонном мошенничестве.

Образец теста полицейские изъяли со время обыска у предполагаемого бандита, пишет Lenta.ru.