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15 лет назад бело-сине-красный триколор был поднят над Белым домом в Москве

22 августа 2009 17:27
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Он сменил красное знамя Советского Союза.

 Россия отмечает День государственного флага. С 94 этот день стал праздничным. История знамени восходит к 17 веку. Белая полоса традиционно означала свободу, синяя - Богородицу, под покровом которой находится Россия, красная – державность.

В 1667 году, при царе Алексее Михайловиче, трехцветный флаг стал опознавательным знаком русского корабля «Орел». Официально символ утвердил Петр I: в 1705 году он определил порядок полос, лично создал образец и предписал использовать флаг на российских судах в обязательном порядке.

# общество

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