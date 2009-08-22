15 лет назад бело-сине-красный триколор был поднят над Белым домом в Москве

Он сменил красное знамя Советского Союза.

Россия отмечает День государственного флага. С 94 этот день стал праздничным. История знамени восходит к 17 веку. Белая полоса традиционно означала свободу, синяя - Богородицу, под покровом которой находится Россия, красная – державность.

В 1667 году, при царе Алексее Михайловиче, трехцветный флаг стал опознавательным знаком русского корабля «Орел». Официально символ утвердил Петр I: в 1705 году он определил порядок полос, лично создал образец и предписал использовать флаг на российских судах в обязательном порядке.