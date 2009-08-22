Пассажиров в аэропорту «Минск-2» будут встречать собаки

Новую методику по эффективному поиску психотропных и взрывчатых веществ усовершенствовали белорусские кинологи. Её планируют внедрить в аэропорту «Минск-2» уже в ближайшем будущем.

Таможня сегодня делает ставку на собак, и новый метод поиска контрабанды уже доказал свою эффективность. В выигрыше окажутся законопослушные пассажиры: долго ждать багажа им уже не придётся. Его проверят прямо на транспортёрной ленте. А вот скрыть от досмотра запрещённые для ввоза в Беларусь предметы вряд ли получится.

Даже сверхточный рентген видит далеко не всё. Взрывоопасную жидкость прибор порой не отличает от оливкового масла. Там, где преступные уловки технике не под силу, выручает обоняние. А оно, как известно, у собаки на несколько порядков выше человеческого. Поэтому и время на досмотр багажа сокращается в разы.

Слабинка техники в том, что разрешающая способность не всегда позволяет с достаточной точностью сказать, что может находиться в багаже. Собака лучше ищет в том случае, если присутствует какой-то запах, поскольку частицы веществ, которые клали в багаж, могут оставаться и на поверхности, предметах одежды пассажиров.

Немецкая овчарка Крон - проверенный, надёжный помощник. За десять лет службы «вынюхал» в общей сложности 7 килограммов наркотиков. Благодаря своему главному оружию — носу — пёс заработал 30 медалей

Говорят, собаки, которые работают с наркотиками, долго не живут. Это неправда. Уже 10 лет служит, и сейчас ещё без труда останавливает преступников.

Уже к ноябрю 5 специально обученных животных будут контролировать весь пассажиропоток: а это примерно пять тысяч человек ежедневно. К службе допустят только самых бдительных и стрессоустойчивых.