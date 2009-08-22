На белорусско-украинской границе в очередях стоят более 150 автомобилей

Самая большая — около 70 машин - в пункте пропуска «Верхний Теребежов». Чуть менее - в пунктах «Комарин» и «Новая Гута». Там стоят примерно 50 и 30 автомобилей соответственно. Для скорейшей разгрузки терминалов белорусские пограничники ввели дополнительные резервы. Кроме того, попасть в соседнюю страну можно через пункты пропуска «Александровка», «Веселовка», «Новая Рудня», «Мокраны» и «Мохро». Сейчас они работают в обычном режиме.