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На белорусско-украинской границе в очередях стоят более 150 автомобилей

22 августа 2009 14:23
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Самая большая — около 70 машин - в пункте пропуска «Верхний Теребежов». Чуть менее - в пунктах «Комарин» и «Новая Гута». Там стоят примерно 50 и 30 автомобилей соответственно. Для скорейшей разгрузки терминалов белорусские пограничники ввели дополнительные резервы. Кроме того, попасть в соседнюю страну можно через пункты пропуска «Александровка», «Веселовка», «Новая Рудня», «Мокраны» и «Мохро». Сейчас они работают в обычном режиме.
# общество

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