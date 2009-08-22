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Пятеро минчан отправились в путешествие к Магадану

22 августа 2009 17:24
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Длина маршрута почти 24 тысячи километров.

Трасса эта считается одной из самых сложных в мире. И, не смотря на статус федеральной, напоминает разбитый танкодром. Главный лозунг автомобилистов - безопасность дорожного движения и соблюдение правил.  

В экипаже трое медиков, которые часто видели результаты лихачества на дороге.

- Дорога  эта, я бы сказал, даже опасней, чем горы, опасней, чем какие-либо реки, водоемы. Мы выбрали поэтому и машину такую тихоходную, но надежную. Постараемся приложить все усилия, чтобы проект удался, руководствоваться всеми принципами, которые способствуют безопасности движения, - заявил  Алексей Глазков, участник автопробега

дорога на магадан

Алексей Глазков

# общество # Фотофакт

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