145 тонн огурцов! В тепличном комбинате «Рудаково» собрали зимний урожай овощей

Первый зимний урожай огурцов собирают на севере страны. Более 140 тонн полезной продукции уже поступило на прилавки магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сельхозпредприятии «Рудаково» под Витебском технологии позволяют выращивать овощи без оглядки на уличную температуру. Благодаря обогреву лето в теплицах круглый год, не менее 20 часов в сутки растения подсвечивают тысячи ламп. В будущем здесь планируют расширить площади и построить теплицы пятого поколения, аналогов которым пока еще нет в Беларуси. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Витаминный сезон можно считать открытым. В тепличном комбинате «Рудаково» за две недели собрали 145 тонн огурцов нового урожая. Овощевод Наталья Кузьмина приступает к работе ранним утром, за смену она снимает порядка тонны свежей продукции. От ее стараний напрямую зависит и качество овощей: необходимо правильно подвязать растение, обрезать усики и крупные листья, чтобы культура получала больше света.

Наталья Кузьмина, овощевод тепличного комбината:

Огурец хранится до 15 суток при влажности 75 %. Поэтому он хорош для транспортировки больше, чем колючий огурец. Из-за того, что он колючий, он может повредиться.