144 жилых дома введены в эксплуатацию после капремонта в Минске

В Минске с начала года введены в эксплуатацию после капремонта 144 жилых дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из плана – 213 объектов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это здания, которым 40 и более лет. Они расположены преимущественно во Фрунзенском и Заводском районах. Здесь обновляют кровли, фасады, наружные лестницы, а также инженерные сети. Благоустраивают прилегающие территории.