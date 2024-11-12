144 жилых дома введены в эксплуатацию после капремонта в Минске
В Минске с начала года введены в эксплуатацию после капремонта 144 жилых дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Из плана – 213 объектов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это здания, которым 40 и более лет. Они расположены преимущественно во Фрунзенском и Заводском районах. Здесь обновляют кровли, фасады, наружные лестницы, а также инженерные сети. Благоустраивают прилегающие территории.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
На период 2021-2025 года в городе Минске разработана перспективная программа, которая определяет количество домов, которое будет ремонтироваться ежегодно. Она была сформирована с учетом проведенных обследований. Обследования проводили соответствующие проектные институты, где давалась оценка состояния инженерных систем, самого фасада и конструктива жилых домов для следующей постановки на капитальный ремонт.
После капремонта объект ставят на гарантийный срок. Это 5 лет, в течение которых ремонтная организация должна устранить недочеты, если такие обнаружат местные жители.