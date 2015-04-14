Следственный комитет усмотрел разврат в танце оренбургских девочек-«пчелок»

Новости России. В Оренбурге набирает обороты скандал из-за видео, на котором запечатлен танец девочек в костюмах пчелок.

Запись танцевального номера под названием «Пчелки и Винни-Пух», в котором группа несовершеннолетних девочек в откровенных нарядах исполняет эротический танец (так называемый тверкинг), появилась в Интернете несколько дней назад и сразу же вызвала бурю возмущения.

Популярностью видеоролика заинтересовался Следственный комитет РФ.

Специалисты регионального управления этого ведомства разглядели в номере признаки развратных действий.



СКР по Оренбургской области:

В рамках проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц учредителей и вышестоящей организации данной танцевальной школы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



В рамках проверки следователи намерены установить личности всех юных танцовщиц, уточнить их возраст и место учебы, а также собрать информацию о руководителях танцевальной школы и постановщике номера.

Педагогам грозит наказание, если будет подтверждено, что танцовщицы действительно несовершеннолетние.

За сутки этот ролик посмотрели более 500 тысяч раз.

Сначала на сцену выходит медведь с ведром меда. А затем под зажигательную музыку появляется рой пчелок. Короткие черные юбки, полосатые маечки. Девочки начинают танец, в ходе которого поворачиваются спиной к зрительному залу и наклоняются, совершая провокационные движения. Шокирующее видео здесь.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов прокомментировал скандальное видео.

«Правовую оценку такому "художеству" дать сложно, но нравственную необходимо – это пошло и оскорбительно», – отметил он на своей странице в социальной сети.