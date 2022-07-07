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135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал

07 июля 2022 08:28
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Новости Беларуси. 135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал. Именно родной город сыграл решающую роль в становлении известного во всем мире художника-авангардиста, живописца, графика и иллюстратора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал-1

Его картины можно увидеть в крупнейших музеях России, Франции, США. В Витебске действуют Арт-центр Шагала и мемориальный дом-музей. Сегодня, 7 июля, там пройдет ряд мероприятий. Цветы лягут и к памятнику великого мастера.

135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал-4

Несмотря на то, что официальная дата рождения художника 6 июля, сам он всегда отмечал его 7-го числа. Этой традиции придерживаются и почитатели его творчества во всем мире.

# Праздничные даты # общество # Марк Шагал # Фотофакт

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