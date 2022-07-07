Новости Беларуси. 135 лет назад в Витебске родился Марк Шагал. Именно родной город сыграл решающую роль в становлении известного во всем мире художника-авангардиста, живописца, графика и иллюстратора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его картины можно увидеть в крупнейших музеях России, Франции, США. В Витебске действуют Арт-центр Шагала и мемориальный дом-музей. Сегодня, 7 июля, там пройдет ряд мероприятий. Цветы лягут и к памятнику великого мастера.