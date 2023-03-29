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12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус

29 марта 2023 07:56
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Продолжаем оздоравливаться и отдыхать в «Ружанском». Зайдя в сенно-медовую комнату, я сразу вспоминаю деревню, бабушку, как я ночевал на сеновале. Запах травы.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-1

Аня уже в инфракрасной сауне. Ну, а я – в свою сенную кровать. Легкие наполняются чистым воздухом с настоем целебных трав. Пока девочки пьют чай на травах, я окунусь в воспоминания.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-4

Илья, ты что, уснул там? Нам пора в джакузи.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-7

Кто не любит ласкающие тело пузырьки? Девочки, вам приятно?

В санатории находится четыре джакузи, одно из которых – под открытым небом. На улице -7, а нам тепло и комфортно.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-10

А это снегогенератор. На самом деле это уникальная вещь для белорусских санаториев. Я снова вспоминаю детство, и хочется поиграть в снежки.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-13

Мини-бассейн, в котором пять гидромассажеров, мягко воздействует на различные участки тела. Этот мини-бассейн пользуется большой популярностью.

12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус-16

Мы в шикарном SPA-комплексе «Ружанский». Это 12 бань и саун, пять бассейнов, четыре джакузи. Так что приезжайте, наслаждайтесь и оздоравливайтесь!

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