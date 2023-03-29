12 саун, джакузи под открытым небом и комната с сеном. В «Ружанском» есть SPA-процедуры на любой вкус

Продолжаем оздоравливаться и отдыхать в «Ружанском». Зайдя в сенно-медовую комнату, я сразу вспоминаю деревню, бабушку, как я ночевал на сеновале. Запах травы.

Аня уже в инфракрасной сауне. Ну, а я – в свою сенную кровать. Легкие наполняются чистым воздухом с настоем целебных трав. Пока девочки пьют чай на травах, я окунусь в воспоминания.

Илья, ты что, уснул там? Нам пора в джакузи.

Кто не любит ласкающие тело пузырьки? Девочки, вам приятно? В санатории находится четыре джакузи, одно из которых – под открытым небом. На улице -7, а нам тепло и комфортно.

А это снегогенератор. На самом деле это уникальная вещь для белорусских санаториев. Я снова вспоминаю детство, и хочется поиграть в снежки.

Мини-бассейн, в котором пять гидромассажеров, мягко воздействует на различные участки тела. Этот мини-бассейн пользуется большой популярностью.