Оценить работу метро Минска пассажиры могут с помощью терминалов на станциях «Площадь Ленина» и «Октябрьская»

Новости Беларуси. Пассажирам минского метрополитена предложили оценить работу столичной подземки. Для этого в вестибюлях станций «Площадь Ленина» и «Октябрьская» установили интерактивные терминалы для обратной связи. Приборы помогут изучить общественное мнение о качестве предоставляемых услуг метро.

Участникам своеобразного опроса предлагают дать оценку санитарному состоянию станций, работе касс и кассиров. Также у пассажиров поинтересуются, испытывают ли они затруднения в адресном ориентировании в метро, знают ли, как поступить при обнаружении подозрительных или бесхозных предметов, слушают ли объявления по громкой связи и как часто пользуются услугами подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь ГП «Минский метрополитен»:

Создана специальная программа, которая фиксирует все ответы респондентов, которые примут участие в этом тестировании. Ответы суммируются. И в течение месяца мы подобьем какие-то итоги, будем знать ваше мнение о нашей работе. Это одна из мер прямого общения с пассажирами. И если такая система будет востребована пассажирами, то вполне возможно, может, и на других станциях мы установим такие же терминалы.