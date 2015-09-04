В посольстве Эквадора открылась выставка картин белорусских художников и мастеров из Латинской Америки

Новости Беларуси. Посольство как арт-пространство. Необычный синтез белорусских художников и латиноамериканских мастеров кисти белорусам предлагают оценить в представительстве Эквадора. В здании разместились почти полсотни полотен, выполненных в абсолютно разных стилях. Для удобства сравнения живописи двух континентов, произведения разделили по разные стороны помещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

Между этими стенами 11 тысяч километров. Абсолютно полярная живопись по ощущениям и цветовой подаче представлена в посольстве Эквадора. Границы между белорусской классикой и экспрессивным стилем латиноамериканских художников стерты этой экспозицией.

Почти полсотни полотен одним вернисажем отметили самые популярные направления современной живописи. Каждая картина — история. Будь-то саркастичные белорусские «Философы» или с глубоким подтекстом «Доколумбово солнце» Эквадора. В любой работе, благодаря символизму и деталям, заключено целое послание. Оно-то и объединяет живопись стран.

Юрий Подолин, художник:

Очень здорово, когда ты видишь, что много общего. (Это очень интересная работа. Наверное, ни один житель Эквадора не видел этой поры года. Какая белорусская зима?) Белорусская зима, она мягкая... Поэтому такая работа появилась.

Ни для кого не секрет, что погода влияет на настроение. А вот что ранимые души творческих людей наиболее метеозависимы, нам рассказал белорусский художник. По его словам, именно средние +25 градусов зимой и летом в Эквадоре добавили их живописи яркости и колоритности. Белорусское искусство тоже пестрит. По-своему.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Что характеризует и живопись, и культуру Беларуси, так это буйство красок, оно царит в вашем искусстве. В живописи также очень хорошо отражена история вашей страны. Здесь мы видим отражение страданий, героизма белорусского народа во Второй мировой войне или, в частности, в Великой Отечественной, роли белорусского народа в этой великой победе.

Эта выставка – далеко не последнее мероприятие в культурной кампании двух стран. Так, уже в октябре пройдет совместный концерт, где прозвучит современная классика эквадорских и белорусских композиторов. А в планах на следующий год — персональная выставка в Минске Освальдо Гуаясамина, известного художника из Эквадора.

Виктор Атрощик, Почетный консул Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Помимо этого, я планирую, что у нас будет выставка Мануэля Трикалотиса. Он дал свое согласие и сейчас будет готовить новую серию работ.

Прочные узы связывают Беларусь и Эквадор уже более 20 лет. За это время реализовано немало общих проектов в экономической, социальной и культурной сферах. Стороны уверены: искусство станет еще одним способом лучше понять друг друга.