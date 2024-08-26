Что должен уметь делать ремесленник? Рассказала замдиректора Департамента по предпринимательству

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Давайте посмотрим и на действующий указ, и на указ, который вступает в силу с 1 октября 2024 года. Основная цель указа – это возрождение белорусских национальных традиций, их сохранение. Это так государство ставит задачи. Предпринимательство – это тоже искусство, и не каждый человек может реально уметь продавать. Кто-то хорошо умеет делать руками, а кто-то умеет это продавать. И указ дает такую возможность. Ремесленник может не только самостоятельно реализовывать свою продукцию, он может передавать ее на реализацию юридическим лицам, рекламировать свою продукцию, в том числе посредством сети Интернет – всевозможных, которые доступны. Он может онлайн ее продавать, присылать свою продукцию по почте. Некоторые даже просто стесняются стоять на рынке. Это тоже определенный психологический барьер, который надо преодолеть. Либо вообще не умеют продавать. Он не может оценить свое изделие. Я что-то делаю – очень редкое, красивое, уникальное. Например, у нас в Гомельской области есть такой вид деятельности – сожская скань. Много кому про нее рассказываем, потому что действительно уникальна. Может быть, люди просто не знают, сколько это может стоить. Но появляется тот, кто может реально оценить, продвигать, и не только на этом рынке, но и на внешние рынки.

Абухович: для имиджевой составляющей ремесленничество надо продвигать, потому что это наш бренд – читайте здесь.