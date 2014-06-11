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Минчане могут поучаствовать в выборе названий для уже существующих и только проектируемых улиц во Фрунзенском и Первомайском районах

11 июня 2014 19:05
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Новости Беларуси. Минчане могут поучаствовать в выборе названий для уже существующих и только проектируемых улиц во Фрунзенском и Первомайском районах. В качестве будущих названий специальная комиссия предложила как имена героев Великой отечественной войны, так и названия хуторов и деревень, расположенных рядом с новыми улицами. Так, участок от Макаёнка до Филимонова может стать созвучным фамилии Марины Малакович, а именем маршала Лосика планируют назвать проектируемую улицу в границах Шаранговича, Горецкого и Рафиева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Повлиять на ход голосования минчане могут в течение двух недель, прислав свой вариант названия на адрес Мингорисполкома.

# общество # Улицы Минска

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