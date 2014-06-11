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11 июня в Бресте прошел городской выпускной бал

11 июня 2014 18:41
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Новости Беларуси. Шаг во взрослую жизнь под звуки городского оркестра. 11 июня в Бресте прошел городской выпускной бал. Со школой прощаются почти 700 человек. В честь праздника, традиционно перекрыта центральная улица – по ней торжественными колоннами прошли выпускники. В городе многолюдно – поддержать ребят собрались не только родные и близкие, но и жители города. Выпускники даже в такой праздничный день строят планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Уснарский, выпускник школы №33 Бреста:
Я планирую поступить в Брестский ВУЗ и дальше я собираюсь посвятить свою жизнь обучению таких же детей, как и я. Я думаю – эта сфера, сфера образования, имеет хорошие перспективы для реализации каждого.

Анастасия Кореневская, выпускник школы №33 Бреста:
Очень приятно, что многие люди пришли нас поддержать сегодня – не только близкие и друзья, но и люди, которых мы совершенно не знаем. Я собираюсь продолжить жить реализовать свои планы в Беларуси.

# общество # Выпускной-2014 # Выпускной в Беларуси

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