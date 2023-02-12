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12 февраля Минск посетит Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов

12 февраля 2023 07:23
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В Минске 12 февраля ожидают с визитом Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Имангали Тасмагамбетов впервые после назначения на должность посетит Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 февраля Минск посетит Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов-1

Он представит для утверждения план мероприятий по реализации решений предыдущей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Запланирован ряд встреч. Генеральный секретарь организации проведёт переговоры в МИД, с руководством Минобороны и государственным секретарём Совета безопасности.  

Напомним, Беларусь в 2023 году председательствует в ОДКБ.  

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# ОДКБ # общество # Имангали Тасмагамбетов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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