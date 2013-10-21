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1120 семей в Венесуэле получили ключи от квартир, построенных при участии белорусов

21 октября 2013 06:05
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Новости Венесуэлы. Венесуэльцы стали получать квартиры, построенные при участии белорусов. В штате Арагуа ключи от жилья выдали 1120 семьям. В торжественной церемонии принял участие президент Николас Мадуро. Выступая перед новоселами, глава государства поблагодарил лично Александра Лукашенко за вклад, внесенный в создание жилого комплекса в районе военной базы Либертадор.

Программа «Великая миссия жилье» реализуется правительством Венесуэлы с 2011 года. Она должна повысить уровень жизни более чем двух миллионов венесуэльцев. С момента начала ее реализации в стране построено более 400 тысяч квартир. Из них белорусскими руками – около четырех тысяч.

По существующим договоренностям, нашим строителям предстоит возвести еще 16 тысяч апартаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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