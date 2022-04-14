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110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»

14 апреля 2022 08:43
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Сегодня 14 апреля. В этот день 110 лет назад произошла самая известная катастрофа-кораблекрушение в современной истории – британский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом. Крупнейшее в мире судно того времени распалось и затонуло в Северной Атлантике. Ледяная вода унесла жизни более полутора тысяч пассажиров и членов экипажа. Лайнер тонул 2 часа 40 минут, но эвакуация была организована плохо. Только 712 человек смогли спастись. Спустя полтора часа после полного погружения «Титаника» на место трагедии прибыл пароход «Карпатия» и подобрал выживших в шлюпках. После гибели судна в 1914 году была принята Международная конвенция по охране человеческой жизни на море.

14 апреля 1929 провели первую автогонку

110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»-1

Одна из самых знаменитых автогонок в мире (Гран-при Монако) состоялась первый раз в Монте-Карло 14 апреля 1929 года. В автопробеге приняло участие 16 гонщиков. Они должны были пройти 100 кругов общей протяженностью 318 километров. Победу в дебютном Гран-при одержал британец Уильям Гровер-Уильямс. Он преодолел это расстояние за 3 часа 56 минут. Сегодня Гран-при Монако – одна из самых сложных и престижных гонок «Формулы-1». Ее особенность в том, что проходит она по городским улицам, а не на специально построенной трассе. А зрители находятся в непосредственной близости от проносящихся болидов.

14 апреля 1862 года родился Петр Столыпин

110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»-4

14 апреля 1862 года родился один из самых известных и влиятельных политиков царской России Петр Столыпин. В 1906 году он стал самым молодым премьер-министром Российской империи. За 5 лет провел целый ряд преобразований, вошедших в историю как столыпинские реформы. Среди них аграрная реформа, укрепление русской армии и флота, освоение Сибири и заселение восточной части страны. Современники отмечали его бесстрашие и бескомпромиссность в принятии решений. Однако взгляды Столыпина по некоторым вопросам, особенно в области национальной политики, вызывали критику, как «справа», так и «слева». На него было совершено 11 покушений, последнее из которых стало смертельным.

14 апреля 1991 года произошла кража картин Ван Гога

110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»-7

Винсента Ван Гога называют любимцем воров. Одно из самых громких ограблений произошло 14 апреля 1991 года: из музея художника в Амстердаме похитили сразу 20 картин на 500 миллионов долларов. Правда, полиции удалось вернуть полотна в музей меньше, чем через час. Их нашли в салоне угнанного автомобиля неподалеку одной из станций метро. Три картины были серьезно повреждены, в том числе известный автопортрет Ван Гога 1888 года и «Пшеничное поле с воронами». Грабителей задержали через несколько месяцев. Оказалось, что среди них был охранник музея.

14 апреля день Марии Египетской

110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»-10

Православные в этот день отмечают день Марии Египетской. По церковному приданию, в молодости она была блудницей, но потом раскаялась и стала примерной христианкой. Поселилась в пустыне, где почти 50 лет молилась и искупляла грехи. В народе Мария Египетская считалась покровительницей раскаявшихся и строгим судьей для грешников, поэтому есть в этот день что-то кроме пустых щей считалось недопустимым. Так день 14 апреля стали называть «Марья Пустые щи».

14 апреля Международный день внезапного смеха

110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»-13

Дать волю своим эмоциям и искренне рассмеяться обязательно нужно сегодня, ведь 14 апреля Международный день внезапного смеха. Праздник призван напомнить о том, что смех для психики не менее важен, чем дыхание для тела. Он расслабляет, снимает стресс, помогает выстоять в трудных ситуациях, разряжает обстановку и просто поднимает настроение. Чем не повод порадоваться.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим.

# История # общество # Уильям Гровер-Уильямс # Петр Столыпин # Винсент Ван Гог # Фотофакт

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