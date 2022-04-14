110 лет назад 14 апреля затонул «Титаник»

Сегодня 14 апреля. В этот день 110 лет назад произошла самая известная катастрофа-кораблекрушение в современной истории – британский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом. Крупнейшее в мире судно того времени распалось и затонуло в Северной Атлантике. Ледяная вода унесла жизни более полутора тысяч пассажиров и членов экипажа. Лайнер тонул 2 часа 40 минут, но эвакуация была организована плохо. Только 712 человек смогли спастись. Спустя полтора часа после полного погружения «Титаника» на место трагедии прибыл пароход «Карпатия» и подобрал выживших в шлюпках. После гибели судна в 1914 году была принята Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. 14 апреля 1929 провели первую автогонку

Одна из самых знаменитых автогонок в мире (Гран-при Монако) состоялась первый раз в Монте-Карло 14 апреля 1929 года. В автопробеге приняло участие 16 гонщиков. Они должны были пройти 100 кругов общей протяженностью 318 километров. Победу в дебютном Гран-при одержал британец Уильям Гровер-Уильямс. Он преодолел это расстояние за 3 часа 56 минут. Сегодня Гран-при Монако – одна из самых сложных и престижных гонок «Формулы-1». Ее особенность в том, что проходит она по городским улицам, а не на специально построенной трассе. А зрители находятся в непосредственной близости от проносящихся болидов. 14 апреля 1862 года родился Петр Столыпин

14 апреля 1862 года родился один из самых известных и влиятельных политиков царской России Петр Столыпин. В 1906 году он стал самым молодым премьер-министром Российской империи. За 5 лет провел целый ряд преобразований, вошедших в историю как столыпинские реформы. Среди них аграрная реформа, укрепление русской армии и флота, освоение Сибири и заселение восточной части страны. Современники отмечали его бесстрашие и бескомпромиссность в принятии решений. Однако взгляды Столыпина по некоторым вопросам, особенно в области национальной политики, вызывали критику, как «справа», так и «слева». На него было совершено 11 покушений, последнее из которых стало смертельным. 14 апреля 1991 года произошла кража картин Ван Гога

Винсента Ван Гога называют любимцем воров. Одно из самых громких ограблений произошло 14 апреля 1991 года: из музея художника в Амстердаме похитили сразу 20 картин на 500 миллионов долларов. Правда, полиции удалось вернуть полотна в музей меньше, чем через час. Их нашли в салоне угнанного автомобиля неподалеку одной из станций метро. Три картины были серьезно повреждены, в том числе известный автопортрет Ван Гога 1888 года и «Пшеничное поле с воронами». Грабителей задержали через несколько месяцев. Оказалось, что среди них был охранник музея. 14 апреля день Марии Египетской

Православные в этот день отмечают день Марии Египетской. По церковному приданию, в молодости она была блудницей, но потом раскаялась и стала примерной христианкой. Поселилась в пустыне, где почти 50 лет молилась и искупляла грехи. В народе Мария Египетская считалась покровительницей раскаявшихся и строгим судьей для грешников, поэтому есть в этот день что-то кроме пустых щей считалось недопустимым. Так день 14 апреля стали называть «Марья Пустые щи». 14 апреля Международный день внезапного смеха