109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году

В Минской области до конца года капитальный ремонт планируют выполнить более чем на 100 жилых объектах общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Самые масштабные работы развернутся в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах. Продолжается и ремонт дорог. Уже с начала года обновили более 200 километров асфальто-бетонного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности у Анны Куртасовой.

Виктор Шляхтин переехал в Жодино два десятка лет назад. Живет недалеко от центра – его дом на улице Гагарина. Сколько помнит, масштабного ремонта во дворе не проводили. Но, кажется, теперь все преобразится.

Виктор Шляхтин, житель Жодино:

Живу больше 20 лет, за это время здесь обустройство не делалось, только ямочный ремонт, сейчас вот сделали – благодарим, спасибо. Хоть появятся стоянки.

Всего в 2024 году в Минской области капитально отремонтируют 109 жилых объектов. Наибольшее число домов находится в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах.