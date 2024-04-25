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109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году

25 апреля 2024 19:42
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В Минской области до конца года капитальный ремонт планируют выполнить более чем на 100 жилых объектах общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Самые масштабные работы развернутся в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах. Продолжается и ремонт дорог. Уже с начала года обновили более 200 километров асфальто-бетонного покрытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности у Анны Куртасовой.

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году-1

Виктор Шляхтин переехал в Жодино два десятка лет назад. Живет недалеко от центра – его дом на улице Гагарина. Сколько помнит, масштабного ремонта во дворе не проводили. Но, кажется, теперь все преобразится.

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году-4

Виктор Шляхтин, житель Жодино:
Живу больше 20 лет, за это время здесь обустройство не делалось, только ямочный ремонт, сейчас вот сделали благодарим, спасибо. Хоть появятся стоянки.

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году-7

Всего в 2024 году в Минской области капитально отремонтируют 109 жилых объектов. Наибольшее число домов находится в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах.

109 жилых объектов отремонтируют в Минской области в 2024 году-10

Кроме того, с начала года в центральном регионе уже обновили 200 километров дорожного покрытия местного значения. В первую очередь устранили критичную ямочность. В планах также привести в порядок более 300 километров дорог республиканского значения. По поручению главы государства, все работы необходимо завершить в кратчайшие сроки – до 9 мая, чтобы полностью подготовить трассы к летнему сезону.

Подробнее в видео.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Анна Куртасова

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