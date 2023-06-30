100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте

Новости Беларуси. Около 100 килограммов монет собрали жители Гомельской области для памятника советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их торжественно передали в фонд Талая. Мемориал установят в Бресте 28 июля ко Дню освобождения города.

Его образ как встреча прошлого и будущего. Окаменевшее письмо-треугольник – дань событиям Великой Отечественной войны. А бронзовое дерево – символ жизни и возрождения. Такая же скульптура появилась в 2022 году в Минске. Тогда в акции «Живая память благодарных поколений» приняли участие более 100 тысяч человек. Общими усилиями они собрали свыше 130 тысяч монет.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Это такое большое дело, всякий раз такого рода акции объединяют людей в теперешней непростой обстановке. Конечно, единство – это великая сила.

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гомельской области:

Зарождаются разговоры дедушек, бабушек, родителей, когда ищут эти монетки. Это и есть связь поколений. Мы очень довольны результатом, который получили от области, так сказать. Мы собрали около 100 килограмм монет. Две огромные колбы уже отправлены.