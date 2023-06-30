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100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте

30 июня 2023 13:50
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Новости Беларуси. Около 100 килограммов монет собрали жители Гомельской области для памятника советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их торжественно передали в фонд Талая. Мемориал установят в Бресте 28 июля ко Дню освобождения города.

100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте-1

Его образ как встреча прошлого и будущего. Окаменевшее письмо-треугольник – дань событиям Великой Отечественной войны. А бронзовое дерево – символ жизни и возрождения. Такая же скульптура появилась в 2022 году в Минске. Тогда в акции «Живая память благодарных поколений» приняли участие более 100 тысяч человек. Общими усилиями они собрали свыше 130 тысяч монет.

100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте-4

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Это такое большое дело, всякий раз такого рода акции объединяют людей в теперешней непростой обстановке. Конечно, единство – это великая сила.

100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте-7

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гомельской области:
Зарождаются разговоры дедушек, бабушек, родителей, когда ищут эти монетки. Это и есть связь поколений. Мы очень довольны результатом, который получили от области, так сказать. Мы собрали около 100 килограмм монет. Две огромные колбы уже отправлены.

100 кг монет собрали жители Гомельской области для памятника в Бресте-10

Ветераны, их дети и внуки. Белорусы со всех уголков страны поддержали акцию. Более 500 тысяч семей на протяжении нескольких месяцев приносили монеты. Люди охотно расставались даже с реликвиями. Поэтому акцию решили продлить. Теперь монеты собирают для памятного знака в Москве, который установят к 9 мая 2025 года на Поклонной горе как символ единства братских народов.

# Великая Отечественная война # общество # Константин Мищенко # Юлия Малова # Фотофакт

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