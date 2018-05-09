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10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске

09 мая 2018 08:44
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Новости Беларуси. Площадь Победы в Витебске считается самой большой в Европе – для празднования 9 Мая есть, где разгуляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске-1

Уже сейчас здесь достаточно многолюдно. Неизменная традиция – военно-театрализованное шествие и возложение венков к монументу. В церемонии приняли участие порядка 10 тысяч человек. И впервые под всем известную песню «Журавли» в небо запустили сотни белых шаров с именами тех, кто не вернулся с войны.

10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске-4

Анатолий Переднев, ветеран Великой Отечественной войны:
Сражались за Советский Союз – в том числе и за то, чтобы Беларусь была свободной, независимым государством, как на сегодняшний день.

10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске-7

Я безумно благодарна ветеранам за то, что я живу в мире, в котором сейчас нахожусь, могу любить, творить и заниматься тем, что мне нравится.

10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске-10

Весь праздничный день в Витебске будет звучать музыка. Под мелодии прошлых лет состоится демонстрация униформы солдат и офицеров Красной Армии. Обмундирование разрешат примерять и гостям необычного показа.

# День Победы # общество # Анатолий Переднев # Фотофакт

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