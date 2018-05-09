10 тысяч человек и сотни белых шариков с именами: как проходит праздничное шествие 9 Мая в Витебске

Новости Беларуси. Площадь Победы в Витебске считается самой большой в Европе – для празднования 9 Мая есть, где разгуляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы должны помнить, почему мы живем под чистым небом»: белорусы о Дне Победы

Уже сейчас здесь достаточно многолюдно. Неизменная традиция – военно-театрализованное шествие и возложение венков к монументу. В церемонии приняли участие порядка 10 тысяч человек. И впервые под всем известную песню «Журавли» в небо запустили сотни белых шаров с именами тех, кто не вернулся с войны.

Анатолий Переднев, ветеран Великой Отечественной войны:

Сражались за Советский Союз – в том числе и за то, чтобы Беларусь была свободной, независимым государством, как на сегодняшний день.

Я безумно благодарна ветеранам за то, что я живу в мире, в котором сейчас нахожусь, могу любить, творить и заниматься тем, что мне нравится.