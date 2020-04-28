10 тонн неперерабатываемого пластика только за время Радуницы. Почему не стоит нести на кладбище искусственные цветы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – сотрудник программы по экологически дружественному образу жизни учреждения «Центр экологических решений» – Сергей Юшкевич. Почему Минприроды против пластиковых цветов на кладбище? Сергей Юшкевич, сотрудник программы по экологически дружественному образу жизни учреждения «Центр экологических решений»:

После праздников, особенно после Радуницы, остается очень много искусственных цветов, которые, к сожалению, не подлежат переработке. Эта проблема и такая головная боль не только для экологов, но в том числе и для полигонов ТБО. Пластиковые цветы, искусственные венки иногда портят даже технику на полигоне. Для самих кладбищ это тоже проблема, потому что мусор легкий достаточно, но вывозить его приходится очень часто.

Есть ли статистика, сколько этого разноцветного пластика белорусы оставляют на кладбищах каждый год? Сергей Юшкевич:

Мы попытались подсчитать, очень условные цифры получились. Если говорить только про Радуницу, то это около десяти тонн пластика от искусственных цветов. Сюда не включаются венки и какие-то другие пластиковые изделия. Если говорить в целом, то в год с кладбищ вывозится вместе с пластиком более 500 тонн отходов. Это только в Минске.

Почему этот пластик настолько вреден? Его нельзя перерабатывать в те же пластиковые бутылки или пакеты? Сергей Юшкевич:

Дело в том, что если говорить про бутылки и пластиковые пакеты, они сделаны, в основном, из одного вида пластика. Искусственные цветы составные, там есть разные виды пластика и материалов: и полиэстер, и органза, и какие-то краски и т. д. Невозможно это разделить на компоненты, на составляющие, которые потом можно было бы переработать.

Как сейчас поступают с этими цветами? Сергей Юшкевич:

Дальше их вывозят на полигон ТБО и там захоранивают.