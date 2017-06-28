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10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг

28 июня 2017 09:17
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Новости Беларуси. ВУЗ – лидер в нашей стране по количеству обучаемых здесь иностранных студентов. Семистам из них торжественно вручили дипломы о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радость момента с выпускниками разделили преподаватели, руководители посольств и родители, которые приехали издалека. Сейчас студентами БГУ являются около 2500 тысяч иностранцев.

10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг-1

Зейнеп Векилова, выпускник БГУ:
Выбрала Беларусь, потому что она является страной спокойной, с устойчивым экономическим развитием и страной, у которой есть потенциал, в том числе образовательный. Мне хотелось воспользоваться этим научным потенциалом, что имеет Беларусь, поэтому мной была выбрана эта страна.

10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг-4

Сергей Абламейко, ректор БГУ:
У нас в прошлом году был рекорд за все время существования БГУ. Было выполнено экспорта на 10 миллионов долларов: 8 миллионов – это образовательные услуги и 2 миллиона – экспорт научно-технической продукции.

Учатся в БГУ представители 50 стран. Самым востребованным у них остается факультет международных отношений. Далее следуют филологический, экономический и юридический.

# общество # Фотофакт # Сергей Абламейко # БГУ

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