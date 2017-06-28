10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг

Новости Беларуси. ВУЗ – лидер в нашей стране по количеству обучаемых здесь иностранных студентов. Семистам из них торжественно вручили дипломы о высшем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радость момента с выпускниками разделили преподаватели, руководители посольств и родители, которые приехали издалека. Сейчас студентами БГУ являются около 2500 тысяч иностранцев.