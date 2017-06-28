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Рыцарский турнир, концерт на площади Звезд, 3D-шоу и фейерверк: Могилев отмечает 750-летие 28 июня

28 июня 2017 08:50
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Новости Беларуси. Могилев отмечает 750 лет со дня основания. Специально к этой дате провели конкурс на новый логотип, а 28 июня в городе на Днепре пройдут праздничные мероприятия, открытие парка каменных скульптур в парке Подниколье и вечерний концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные торжества запланированы на выходные: в Могилеве состоится рыцарский турнир, театрализованное шествие, концерт на площади Звезд, 3D-шоу и фейерверк.

Поздравление в связи с 750-летием со дня образования Могилева направил Президент Беларуси.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт # Праздничные даты

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