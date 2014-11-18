10-классник из Гродно создал робота, который повторяет элементарные движения животных

Новости Беларуси. Возможно, совсем скоро ряды ученых пополнит и Арсений Колосов из Гродно. Будучи простым школьником, он уже прославился на всю страну, создав робота, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработка уже признана лучшей в областном конкурсе «100 идей для Беларуси».

Умная машина повторяет элементарные движения животных. Всю работу мальчик сделал сам, без чьей-либо помощи. Искал информацию в Интернете, вырезал пластиковые детали и даже написал программное обеспечение. В итоге машина самостоятельно двигается вперёд и назад, разворачивается и даже наклоняется.

Компьютер, Интернет и год кропотливой работы понадобились десятикласснику Арсению Колосову, чтобы создать виртуальную модель биоморфного робота, то есть который повторяет движения животных. Затем ещё полгода ушло на монтаж опытного образца. В итоге аппарат может самостоятельно передвигаться, разворачиваться и даже наклоняться.

Автор проекта уже задумывается о том, в какой сфере его детище может быть полезно.

Арсений Колосов:

В будущем их можно использовать в медицине, в МЧС, так же в армии, как транспортировка военных грузов, транспортировка больных, медикаментов в полевых условиях. В МЧС что-то вроде робота–спасателя.

Самой сложной задачей оказалось заставить синхронно двигаться все детали робота. Но с этим Арсений справился быстро. Ведь программированием школьник увлекается с пятого класса. Да и опыт у парня уже есть.

Три года назад он создал свой первый автономный аппарат на колёсах.

Именно тогда даже дедушка с бабушкой, ничего не понимающие в компьютерах, поверили в перспективу робототехники.

Пётр Иванович в способности внука верил всегда. Ведь именно с его библиотеки началось увлечение Арсения техникой. Только научившись читать, ребёнок сразу изучил 12 томов детской энциклопедии. А вместо детских сказок парень зачитывался статьями по механике.

Пётр Чайкин:

Детская энциклопедия - вот с этого всё и пошло. В своё время, когда маленький был, только начинал читать, ему очень интересно было. Все 12 томов! Это всё моё, мне ещё подарили.

По состоянию здоровья Арсений уже несколько лет обучается на дому, но в родной школе он желанный гость. Неоднократно отстаивал честь своей альма-матер на областных и республиканских олимпиадах по информатике. Да и работу над биороботом парень начинал здесь вместе с учителем биологии, а по совместительству - мамой. Именно она объяснила юному изобретателю, как скопировать движения животных.

Ирина Колосова, учитель биологии СШ №34 Гродно:

Так как у нас создан прототип биоморфного робота, то здесь я, конечно, объясняла, что такое движение, локомоция. Мы разобрали, какие морфологические признаки у конкретных животных, конкретных классов и видов.

Разработку Арсения уже оценили специалисты. Следующий этап - строительство опытного образца из метала и больших размеров.

Этой работой должны заняться профессиональные конструкторы. А юный изобретатель работает уже над новой идеей.