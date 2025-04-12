10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос». Как создавалась картина, рассказал режиссёр

10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос» на Национальной киностудии «Беларусьфильм». Этот проект приглашает зрителей в захватывающее путешествие по страницам белорусской космонавтики. От ее первых шагов и мечтаний до современных достижений.
Подробнее о картине в программе «Новое утро» рассказал кинорежиссер Дмитрий Лось.
Дмитрий Лось, кинорежиссер Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Желание и идея снять фильм возникли, конечно же, после полета Марины Витальевны Василевской. И когда я увидел, что это случилось, это прекрасное, потрясающее событие, на мой взгляд, в истории нашей страны, начала оформляться идея снять фильм про наш космос. Потому что у нас лозунгом везде идет «Космос наш». Ну а мы немножко перевернули название в том плане, что «Наш космос» – это более широкое понимание того, что мы хотели рассказать о космосе. Ну и рассказали, я надеюсь.
Подробнее в видеоматериале.