10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос». Как создавалась картина, рассказал режиссёр

Дмитрий Лось, кинорежиссер Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Желание и идея снять фильм возникли, конечно же, после полета Марины Витальевны Василевской. И когда я увидел, что это случилось, это прекрасное, потрясающее событие, на мой взгляд, в истории нашей страны, начала оформляться идея снять фильм про наш космос. Потому что у нас лозунгом везде идет «Космос наш». Ну а мы немножко перевернули название в том плане, что «Наш космос» – это более широкое понимание того, что мы хотели рассказать о космосе. Ну и рассказали, я надеюсь.

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