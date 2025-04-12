Прямой эфир

10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос». Как создавалась картина, рассказал режиссёр

12 апреля 2025 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос» на Национальной киностудии «Беларусьфильм». Этот проект приглашает зрителей в захватывающее путешествие по страницам белорусской космонавтики. От ее первых шагов и мечтаний до современных достижений. 

Подробнее о картине в программе «Новое утро» рассказал кинорежиссер Дмитрий Лось.

10 апреля состоялась премьера документального фильма «Наш космос». Как создавалась картина, рассказал режиссёр-2

Дмитрий Лось, кинорежиссер Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Желание и идея снять фильм возникли, конечно же, после полета Марины Витальевны Василевской. И когда я увидел, что это случилось, это прекрасное, потрясающее событие, на мой взгляд, в истории нашей страны, начала оформляться идея снять фильм про наш космос. Потому что у нас лозунгом везде идет «Космос наш». Ну а мы немножко перевернули название в том плане, что «Наш космос» – это более широкое понимание того, что мы хотели рассказать о космосе. Ну и рассказали, я надеюсь.

Подробнее в видеоматериале.

# Кино # Космос # Дмитрий Лось

Другие новости рубрики

Все новости
На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»
12 апреля 2025 12:02

На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»

Министерство здравоохранения активно принимает участие в республиканском субботнике
12 апреля 2025 11:30

Министерство здравоохранения активно принимает участие в республиканском субботнике

Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провёл субботник Президент
12 апреля 2025 11:16

Капсула времени, аллея саженцев и доклад о ходе строительства музея! Узнали, как провёл субботник Президент