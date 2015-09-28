Более 4000 вопросов от минчан удалось решить в сентябре благодаря короткому номеру диспетчерской службы ЖКХ

Новости Беларуси. Более четырех тысяч вопросов от минчан удалось решить в этом месяце благодаря короткому номеру 115. С его помощью у горожан появилась возможность в любое время суток и совершенно бесплатно обратиться за консультацией к специалистам.

В единой диспетчерской службе ЖКХ не только готовы принять заявку, но и оперативно направить специалистов для устранения неисправностей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди сотен поступающих за день звонков лидируют жалобы на неполадки в водоснабжении, канализации, электроэнергии и санитарии.

Екатерина Корвацкая, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Если раньше звонки диспетчерам осуществлялись только в рабочее время (как правило, это было с 8.00 до 20.00), то сейчас можно обращаться круглосуточно. Помимо этого, мы не просто принимаем заявки. После того, как заявка принята, ей сразу же присваивается номер, она сразу же передается на исполнение в ЖЭС. ЖЭС отчитывается перед нами по каждому этапу выполнения работ.

Такую практику с 1 сентября начали тестировать в Партизанском районе Минска, а в ноябре на новую систему работы переведут и весь город. Главный сервис-центр на улице Московской будет располагать почти сотней мест для диспетчеров.

Кроме того, решать проблемные вопросы минчан специалисты будут и с помощью сети Интернет. В начале октября в столице запустят специальный сайт.

Игорь Кириленков, начальник контакт-центра ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Разработан программный продукт «Мой город» и мобильное приложение «115.бел», при помощи которого жители нашего города, население может оперативно реагировать на те или иные недочеты и, соответственно, отправлять в электронных сообщениях с помощью мобильных телефонов, планшетов вою информацию для последующей обработки.