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1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

01 сентября 2017 14:42
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Новости Беларуси. День знаний и начало нового учебного года. Утро 1 сентября для школьников, студентов и их родителей началось с праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний-1

Учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности. 1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

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