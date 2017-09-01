1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница: Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

Новости Беларуси. День знаний и начало нового учебного года. Утро 1 сентября для школьников, студентов и их родителей началось с праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси после летних каникул открылись 3500 учреждений образования
Учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Путь человека в большую жизнь начинается со школьной скамьи, где формируется его характер и мировоззрение, происходит становление личности. 1 сентября в жизни учащихся открывается новая страница, наполненная интересными встречами, незабываемыми впечатлениями и безграничными возможностями.