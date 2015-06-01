1 июня – Международный день защиты детей

Новости Беларуси. Международный день защиты детей отмечают на всей планете в первый день лета. Этой традиции уже более 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси поддержка молодых граждан – один из приоритетов государственной политики.

В стране реализуется ряд программ, направленных на поддержку материнства, создана сеть социальных учреждений для семьи и детей. Год от года в рамках господдержки увеличиваются размеры детских пособий, предоставляется бесплатное питание для самых маленьких и другие льготы.

На сегодняшний день в республике около трех миллионов семей, и почти в половине из них воспитываются дети.

По всей стране сегодня пройдут сотни акций. Одну из них под названием «День добрых дел» проведут волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи.

В центре внимания – воспитанники детских домов и интернатов, дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также маленькие пациенты лечебных учреждений с онкологическими и инфекционными заболеваниями.

Акция призвана обратить внимание людей на защиту детства и ответственность взрослых за благополучное будущее подрастающего поколения.