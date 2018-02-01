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1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»

01 февраля 2018 16:32
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Новости Беларуси. 1 февраля в продажу поступили подарочные сертификаты на международный фестиваль искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»-1

Таким образом, не нужно долго гадать, какой концерт или спектакль придется по вкусу родственникам или друзьям. Обладатель сертификата сам сможет выбрать интересное ему мероприятие. Сертификаты номиналами от 10 до 100 рублей можно будет обменять на билеты. Они поступят в продажу уже 23 февраля, второй этап стартует с 23 марта.

Больше новостей экономики за 1 февраля здесь.

# общество # Славянский базар в Витебске-2018

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