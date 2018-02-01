1 февраля поступили в продажу подарочные сертификаты на фестиваль искусств «Славянский базар-2018»

Таким образом, не нужно долго гадать, какой концерт или спектакль придется по вкусу родственникам или друзьям. Обладатель сертификата сам сможет выбрать интересное ему мероприятие. Сертификаты номиналами от 10 до 100 рублей можно будет обменять на билеты. Они поступят в продажу уже 23 февраля, второй этап стартует с 23 марта.