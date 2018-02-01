Новости экономики за 01.02.2018

Новости Беларуси. Хорошие новости для родителей. 1 февраля выросли государственные пособия на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитывающие малышей в возрасте до 3 лет могут рассчитывать на пополнение семейного бюджета. Всё зависит от того, сколько детей. Так, выплаты на первого ребенка составят около 300 рублей. На второго и последующих – на 50 рублей больше. Вырастут и единовременные выплаты при рождении детей. Пополнит семейный капитал появление первенца, как и в случае рождения второго и последующих детей.

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

С 1 февраля дня бюджет прожиточного минимума составит около двухсот рублей. Увеличение данного норматива также повлияет на размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также установленных к ним надбавок и повышений. С 2018 года размер пособий будут пересматривать два раза в год, а не каждые три месяца, как раньше. Таким образом, в следующий раз это произойдет 1 августа.

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Более 20,5 миллионов рублей крупнейший банк страны выделит в 2018 году на строительство льготных квартир. Их только в столице построят 575. Всего на льготных условиях с привлечением заемных средств крупнейшего белорусского банка в 2018 году в стране построят более 1200 квартир. За пользование кредитом нужно будет платить 50% от ставки рефинансирования.