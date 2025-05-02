Трамп: США во Второй мировой войне сделали для победы больше остальных

Американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая «Днем Победы во Второй мировой войне», отметив, что Соединенные Штаты внесли «несравненно больший вклад» в победу, чем другие страны. Об этом пишет РИА Новости.

В своем посте в социальной сети Truth он также назвал 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне.

При этом Трамп не стал упоминать, что акт о гибели Германии был подписан 8 мая 1945 года (по московскому времени – 9 мая), а официально война закончилась только 2 сентября после капитуляции Японии.

Во Второй мировой войне СССР потерял около 27 миллионов человек, США – более 400 тысяч. В Кремле ранее уже критиковали попытки пересмотра истории, подчеркивая решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма.