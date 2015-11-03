В НАН Беларуси состоится научно-практическая конференция «Традиционные ценности общества – основа сохранения межнационального согласия и толерантности»

Новости Беларуси. Политика толерантности и сдерживание экстремизма. Эту тему 3 ноября будут обсуждать в Национальной академии наук Беларуси. Дискуссия, в которой, помимо ученых, примут участие парламентарии и дипломаты, затронет и другие животрепещущие вопросы современного мироустройства. В частности, речь пойдет о ситуации с беженцами. Политика интеграции мигрантов в принимающее общество, их влияние на традиционные ценности и сохранение межнационального согласия и толерантности — свое видение этих процессов изложат международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.