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В НАН Беларуси состоится научно-практическая конференция «Традиционные ценности общества – основа сохранения межнационального согласия и толерантности»

03 ноября 2015 07:39
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Новости Беларуси. Политика толерантности и сдерживание экстремизма. Эту тему 3 ноября будут обсуждать в Национальной академии наук Беларуси. Дискуссия, в которой, помимо ученых, примут участие парламентарии и дипломаты, затронет и другие животрепещущие вопросы современного мироустройства. В частности, речь пойдет о ситуации с беженцами. Политика интеграции мигрантов в принимающее общество, их влияние на традиционные ценности и сохранение  межнационального согласия и толерантности — свое видение этих процессов изложат международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Наука # Институт НАН Беларуси

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