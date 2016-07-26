В Могилёвской области обнаружена разграбленная чёрными копателями усадьба XIX века

Новости Беларуси. Могилевские археологи обнаружили панскую усадьбу XIX века. Правда, само здание давно сгорело, осталось лишь множество артефактов: посуда, элементы старинного декора. Однако прежде здесь уже успели поработать чёрные копатели.

Они, скорее всего, и вынесли самое ценное: старинные монеты и столовое серебро. Историки говорят, что жили в усадьбе очень состоятельные люди. Об этом гооворит, к примеру, посуда с клеймом немецкого герцогства Нассау, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авласович, магистр исторических наук, ассистент кафедры археологии МГУ имени А.Кулешова:

По таким, на первый взгляд невзрачным, фрагментам, которые валяются под ногами, мы можем раскрыть многие мелкие моменты быта, жизни, каких-то отношений населения того времени. Что они ели, чем питались, как были устроены их дома. Какой уровень жизни был, что себе могли позволить, откуда покупали товар.