Упаковка, которую можно… съесть?! Какими ещё достижениями могут похвастаться белорусские химики?

Мы успешно вывели спутник на орбиту. Научились выращивать драгоценные камни. Возводим собственную АЭС, раскрываем тайну наших генов.

Эти достижения - из разных областей белорусской науки. Чем ещё пополнился научный многотомник Беларуси?

Плёнка, которую можно съесть. Вы о такой слышали? Обёртку для гурманов разработали химики Белорусского государственного университета. Он полностью состоит из картофельного крахмала и полностью биоразлагаемо. Такая упаковка пригодится военным, к примеру, или космонавтам.

Пленка полностью сохраняет вкус и аромат. Кстати, белорусские кондитеры уже заинтересовались такой разработкой. Возможно, в скором времени съедобную упаковку можно будет найти и на прилавках наших магазинов.

Последние четыре года ученые работали над еще одной разработкой - антибактериальным покрытием для имплантата, фиксирующего переломы. Новое изобретение прошло уже клинические испытания и в 2016 году будет выпущено в продажу.

До изобретения покрытия имплантаты хуже приживались, что требовало проведения повторных операций.

Белорусские химики запустили производство линейки биоатиквных добавок на основе льняного масла. Оно хорошо подходит для профилактики онко-заболеваний, а также болезней сердечнососудистой системы.