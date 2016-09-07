Уникальный эксперимент белорусских учёных: генетики создали клон 800-летнего Царь-дуба

В этой стеклянной банке растёт «богатырь». Он достаточно привередливый и требовательный: стерильность, определённая температура, цвет, влажность, качественный состав питательной среды. Впрочем, он может позволить себе такие условия. Ведь крошечное растение – потомок или клон самого Царь-дуба.

Легендарный царь деревьев произрастает в Малоритском районе Брестской области. Он много чего повидал за свои 800 лет, да ещё и ещё и высоту – 40-метрового роста. Теперь, благодаря науке, дерево-долгоджитель обрело генетических близнецов в Гомеле.

Хотя клонирование – не новый метод искусственного размножения растений, но для старых возрастных деревьев это настоящий прорыв.

После того, как у растения сформируются корни, можно планировать переселение клонов в почву, а далее – и высадку в лес.

Сейчас в лаборатории Института леса около 20 царских клонов. Сколько из них станет равноправным собратом своего прародителя, – спрогнозировать сложно.

Такие, изначально неустойчивые и неприспособленные к жизни побеги, возможно тысячелетия войдут в историю, как старейшие и высокие лесные волоты.