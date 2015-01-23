Новости Беларуси. Свои лучшие разработки 23 января представили молодые ученые Беларуси. Среди выдающихся достижений — машины-роботы, лекарства для борьбы с раковыми клетками, диетический хлеб и новые сорта картофеля. Главной задачей начинающих свой путь в науку было не только представить свои изобретения, но и заинтересовать потенциальных инвесторов.

О государственной поддержке и высоких амбициях в научной сфере говорил и Председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович, возглавлявший около десяти лет Академию наук. Многие из представленных 23 января в лицее БГУ научных разработок уже нашли свое практическое применение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Соломевич, аспирант БГУ:

Первый препарат для лечения опухолей головного мозга прошел клинические испытания, второй препарат для лечения опухолей желудка и области брюшины сейчас находится на стадии получения разрешения для проведения клинических испытаний.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наука как и армия — если не кормишь свою, придется кормить чужую. Сегодня мы купили немецкий станок, потому что свой не разработали или неудачно, а завтра надо будет приглашать немецкого специалиста, чтобы он работал на этом станке. Такое не гадится.