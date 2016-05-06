День Победы 2016 в Беларуси: 6 мая во Дворце Республики будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. В Беларуси начинаются официальные торжества по случаю Дня Победы. 6 мая во Дворце Республики будут чествовать ветеранов Великой Отечественной. На главной концертной площадке страны для них, главных героев праздника, состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Ни один ветеран в этот вечер не останется без внимания и слов благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить героев войны придут известные политики, экономисты, творческие люди, молодежь. Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесут зрителей в 40-ые, живые свидетели которых приедут сегодня из разных уголков страны. Пограничники, артиллеристы, летчики. Благодаря их подвигу в Беларуси уже выросли три поколения, которые не знают страшного слова «война».

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Праздничный концерт «По праву памяти живой» – дань благодарности нашего поколения поколению победителей. Там прозвучат и любимые ветеранами, да не только ветеранами, всеми поколениями, старые песни военной, послевоенной поры. Что интересно, новые песни, написанные нашими современными композиторами, но тоже посвященные войне, героям войны и нашей памяти о тех годах.

Впервые шествие на площадь Победы будет стекаться с четырех сторон. По обе стороны проспекта Независимости и по прилегающим улицам (Захарова и Киселева). Четыре людские реки стекутся в мощный поток, расположатся вокруг площади Победы, символизируя тем самым и четыре военных года, и четыре фронта, освобождавших нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.