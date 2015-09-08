Новости Беларуси. Международная научная конференция стартовала 8 сентября в Минске. В центре внимания академиков – микробы, а точнее изучение их полезных свойств. Борьба с вредителями и сорняками – лишь одна из тем обсуждения. Разработки в области микробных биотехнологий сегодня активно применяются в сельском хозяйстве, промышленности и медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эмилия Коломиец, доктор биологических наук директор Института микробиологии НАН Беларуси:

Мы направленно работаем на экологизацию экономики нашей страны. Мы действительно хотим, чтобы постепенно химия заменялась биологическими, экологически безопасными препаратами. Практически все сферы деятельности микробиология затрагивает. Микроорганизмы – везде. И мы пытаемся их полезные свойства использовать на блага наших людей.

Форум собрал ученых, а также представителей министерств, предприятий и бизнеса России, Казахстана, Грузии и Украины. Им предстоит подвести итоги межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС за последние пять лет, а также обсудить создание новой формы сотрудничества.

Игорь Тихонович, академик, директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии:

Белорусские микробиологи всегда отличались практической жилкой, способностью и желанием довести свои достижения до полей, до ферм, до заводов. Я с хорошей завистью смотрю на продукты микробиологии, которые выпускаются в Беларуси. К сожалению, в России рынок не столь обширный.