12 лет без душа: американский химик перестал мыться 12 лет назад и создал косметику из грязи
Новости США. В какой-то момент своей жизни химик Дэвид Уитлок из Массачусетского технологического института пришел к выводу, что ежедневный душ вместе с грязью удаляет с тела естественную защиту – полезные бактерии. Как пишет CBS, мужчина не мылся уже 12 лет и разработал линию косметики из грязи.
Уитлок нисколько не скучает по ванне и душу. И совсем не комплексует по поводу того, что чувствуют люди, которые находятся рядом. Ученый уверяет: полезные бактерии, живущие на нем, убивают неприятный запах.
Чтобы доказать свою теорию, он открыл фирму AOBiome и начал производить косметические средства, содержащие полезные, по его мнению, микроорганизмы. Его продукция выпускается под названием Mother Dirt («Мать-грязь»). В основе препаратов – нитрифицирующие бактерии (ammonia oxidizing bacterias). Попадая на кожу, они «ведут работу» с теми микроорганизмами, которые приводят к появлению у человека неприятного запаха. Так говорит Дэвид Уитлок.
Дэвид Уитлок за 12 лет обзавелся единомышленниками. И они уверены, что современный человек путает понятия «чистота» и «стерильность». Смывая слой полезных бактерий, человек только ослабляет свой иммунитет, считают они.
Впрочем, научных обоснований этой теории пока не приводится.
Сам ученый ссылается на то, что история знает немало примеров того, как племена, живущие изолированно и отрезанные от «благ цивилизации», не имеют проблем со здоровьем.