12 лет без душа: американский химик перестал мыться 12 лет назад и создал косметику из грязи

Новости США. В какой-то момент своей жизни химик Дэвид Уитлок из Массачусетского технологического института пришел к выводу, что ежедневный душ вместе с грязью удаляет с тела естественную защиту – полезные бактерии. Как пишет CBS, мужчина не мылся уже 12 лет и разработал линию косметики из грязи.



Уитлок нисколько не скучает по ванне и душу. И совсем не комплексует по поводу того, что чувствуют люди, которые находятся рядом. Ученый уверяет: полезные бактерии, живущие на нем, убивают неприятный запах.

Чтобы доказать свою теорию, он открыл фирму AOBiome и начал производить косметические средства, содержащие полезные, по его мнению, микроорганизмы. Его продукция выпускается под названием Mother Dirt («Мать-грязь»). В основе препаратов – нитрифицирующие бактерии (ammonia oxidizing bacterias). Попадая на кожу, они «ведут работу» с теми микроорганизмами, которые приводят к появлению у человека неприятного запаха. Так говорит Дэвид Уитлок.





Дэвид Уитлок за 12 лет обзавелся единомышленниками. И они уверены, что современный человек путает понятия «чистота» и «стерильность». Смывая слой полезных бактерий, человек только ослабляет свой иммунитет, считают они.