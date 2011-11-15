Руководитель Центра развития предпринимательства (Эстония): Когда оказываешься здесь, понимаешь, что нам самим есть чему учиться у Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские вузы уже подписали свыше семи сотен договоров о международном сотрудничестве. А это прямые поступления валюты, которые только по самым скромным подсчётам составят 2,5 миллиона долларов в год.

На открытии Молодежного инновационного форума интерес к белорусским проектам высказали и представители деловых кругов стран Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Бурнашев, руководитель Центра развития предпринимательства (Эстония):

В некоторых странах Евросоюза зачастую бытует представление: мы в Беларуси покажем собственный опыт и как надо делать эти вещи. А когда оказываешься здесь на месте, понимаешь, что нам самим есть чему учиться у Беларуси.

Марио Перин, учредитель инвестиционной компании (Италия):

Нам очень интересны новые проекты, которые мы здесь увидели. Заинтересовались системами охраны и наблюдения. Моих коллег и партнеров вдохновили новинки из сферы медицины. Мы готовы вкладывать солидные суммы в свежие и смелые идеи.