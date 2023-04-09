Проекты по импортозамещению во всех сферах. Гусаков рассказал, над чем работает белорусская наука

Новости Беларуси. Бетонные дороги – это не открытие. Скорее, хорошо забытое старое. Ведь еще в Советском Союзе знали о такой технологии. А вот над какими действительно инновационными проектами сегодня работают наши ученые, когда запустим еще один спутник и что с разработкой аккумуляторных батарей? Об этом мы поговорили с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Во время Послания Президента народу и Национальному собранию было много внимания уделено науке. Президент сказал, что место науки должно быть более заметно, а разработки наших ученых должны более активно внедряться в практику. Так вот какой процент тех разработок, которые ведут наши ученые, потом находят реальное воплощение в жизнь? Над чем сейчас работают белорусские ученые?

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Действительно, глава государства сказал, что хотел бы видеть более заметную роль науки и более широкое внедрение. Мы стараемся. В этой связи мы выставили кластеры в Академии наук, сквозные кластеры и поисковые, и научно-исследовательские, и практические вместе с предприятиями. Это, может, внешне незаметно, но мы работаем со многими предприятиями и отраслями. Начиная от «БелАЗа» и кончая многими приборами, оборудованием для разных отраслей народного хозяйства. Часто роль науки не видна. Видно отсутствие науки. Когда наука отсутствует, сразу видна ее необходимость. А когда она присутствует и работает совместно с отраслями, предприятиями и все хорошо, разработки выполняются, тогда ее роли и не видно.

Ольга Коршун:

Это как разведка. Мы не знаем, а она работает. Владимир Гусаков:

Тем не менее мы концентрируем усилия, особенно в последнее время, на практические разработки. Что касается фундаментальных исследований, конечно, у нас это очень большая часть – 12 программ фундаментальных исследований. Мощные программы, большие. Но это фундамент, это залог, базис для будущих исследований. Народное хозяйство и экономику страны очень интересуют прикладные исследования, разработки и внедрения. Есть группа научно-технических программ, государственных программ, отдельных проектов, где эти разработки выполняются во всех сферах. «Мы имеем возможность создать свой спутник» Ольга Коршун:

А сегодня какой самый масштабный, амбициозный проект в рамках импортозамещения вы бы выделили?

Владимир Гусаков:

Знаете, сложно говорить. Это практически все сферы, начиная от космоса. Например, сейчас мы имеем возможность создать свой спутник. Если раньше мы могли с Россией его делать, спутник дистанционного зондирования земли, и то, что летает в космосе сейчас, мы формируем две группировки, мы имеем возможность свой разработать полностью. Вот это импортозамещение. Это с нашим ближайшим партнером, а что касается других стран, то, конечно, мы нацелены только на импортозамещение, свои разработки. Ольга Коршун:

Вы отметили, что мы действительно работаем над созданием нового спутника. А на каком этапе сейчас эта работа? И сегодня это приобретает стратегическое значение. Владимир Гусаков:

Поставлена задача две группировки до 2028 года сделать. Что касается нашей белорусской, то мы можем быть готовы в 2024-м, в 2025 году – мы такую задачу ставим. Более того, даже пилотируемый полет ближайший намечается. Ольга Коршун:

Кстати, что там с нашими девушками, как они себя чувствуют, готовятся? Какие задачи ставит НАН перед белорусскими космонавтками?

Владимир Гусаков:

Нормально, готовятся. Они сейчас проходят предварительное обучение. Поскольку это космонавты-исследователи, у нас разработана программа их подготовки в Академии наук. Они должны хорошо освоить методики, что они должны исследовать в разных областях. В области биотехнологий у них будет задание, в медицине у них будет задание и в других. Они должны изучить эти методики, чтобы выполнить эти работы очень оперативно. А так все идет по программе, как мы договорились. В ближайшее время они поедут в Россию, уже будут заниматься на тренажерах, будет организована подготовка очень тщательно, основательно. Когда мы сможем увидеть белорусские аккумуляторы для электромобилей и другой техники? Ольга Коршун:

Вернемся к Посланию. Президент высказывал и идеи, и конкретные задачи. О том, что перед нашими учеными стоят задачи создать не то что одну аккумуляторную батарею, а линейку.

Владимир Гусаков:

Целый ряд. И мы работаем над этим рядом. От малого транспорта, от велосипедов (там небольшие аккумуляторные батареи будут, накопители) до крупных, как «БелАЗ». Такая линейка отрабатывается. И не только на базе признанных в мировом плане таких элементов, как литий, но мы пытаемся отрабатывать свои технологии, элементы и предложения на базе натрий-графеновых аккумуляторов, накопителей. И это показывает неплохие результаты, но пока это стендовые испытания. Ольга Коршун:

Президент говорил, что хочет посмотреть. Есть какие-то предварительные даты, когда мы тоже сможем это увидеть не только на стенде? Владимир Гусаков:

Президент сказал: к лету. Поэтому мы готовимся к этому. Откуда белорусские ученые берут финансирование?

Ольга Коршун:

Еще один из таких проблемных, можно сказать, вопросов, который тоже давно обсуждается, но все никак не сдвинется с мертвой точки. Это касается финансирования науки. У нас где-то на уровне 0,5-0,6 % от ВВП, причем половину из этого ученые зарабатывают сами. Собираются ли в Беларуси как-то повышать этот уровень и какие направления сегодня в приоритете? Владимир Гусаков:

Знаете, вот этот счет – 0,5-0,6 % – он очень условный. Потому что направлений и источников, и каналов финансирования науки много. Они не все учитываются в этих 0,5-0,6 %. Это где-то ближе к бюджетным и централизованным средствам. Но есть еще средства предприятий, договоры ученых с предприятиями, отраслями, министерствами, регионами. И у нас хороший источник – это зарубежные поступления, они здесь не учитываются. У нас есть проекты, по которым мы получаем десятки и сотни тысяч долларов. Связи продолжаются, и хорошие. И связи, и контакты, и проекты, несмотря на все эти санкции, на все меры. Наука по-прежнему сотрудничает международная. Конечно, мы акцентируем больше внимания на Россию, на Китай. Мы с Вьетнамом работаем. Сейчас активизировали работу с Индией, с Египтом, с рядом других стран. Но продолжаем сотрудничество и с западными странами. Возвращают ли ученые деньги за неудачный проект? Ольга Коршун:

Дмитрий Крутой, наш посол в России, в одном из интервью затронул такую тему, что сегодня в науке сложилась ситуация, что в случае неудачи от некоторых коллективов могут требовать возврат бюджетных средств.

Владимир Гусаков:

Единичные случаи, они не определяют какую-то стратегию политику. Это, может, больше для стимулирования, для дисциплины. А это, в принципе, исключение, хотя такое есть. Сейчас отрабатывается у нас целая серия предложений по совершенствованию науки в данный момент. Ольга Коршун:

А что будет в этих предложениях? Что может измениться в белорусской науке?