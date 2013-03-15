Прямой эфир

Посадка космического корабля «Союз» с белорусом на борту перенесена из-за непогоды в Казахстане

15 марта 2013 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Из-за непогоды в Казахстане отложена посадка космического корабля «Союз», на борту которого находится наш соотечественник Олег Новицкий. Возвращение экипажа  на Землю переносится на завтра на семь утра.

Сейчас в Казахстане  сильные метели.  Такие условия затрудняют работу  военной авиации. Вертолеты поисково-спасательных служб, которые обеспечивают безопасность посадки космонавтов, не могут взлететь из-за обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот что нам сообщили в пресс-службе «Роскосмоса»:

Алексей Кузнецов, начальник пресс-службы «Роскосмос» (по телефону):
Действительно, на 15 марта, сегодня, была запланирована посадка спускаемого аппарата, транспортного  пилотируемого корабля «Союз ТМА-067», однако  неблагоприятные метеоусловия, которые сложились в предполагаемом районе посадки спускаемого аппарата, не позволили ее провести сегодня в расчетное время. Специалистами посадочной комиссии было принято решение посадку перенести на 16 марта.

# Белорусские космонавты # Наука # Алексей Кузнецов # «Роскосмос»

Другие новости рубрики

Все новости
Разработки в сфере микроэлектроники Беларуси будут создаваться совместно с Россией
20 февраля 2013 14:39

Разработки в сфере микроэлектроники Беларуси будут создаваться совместно с Россией

В России ученые обнаружили фрагменты метеорита
18 февраля 2013 11:36

В России ученые обнаружили фрагменты метеорита

Белорусские оборонные предприятия представили свои образцы техники на крупнейшей международной выставке в ОАЭ
18 февраля 2013 11:03

Белорусские оборонные предприятия представили свои образцы техники на крупнейшей международной выставке в ОАЭ