Посадка космического корабля «Союз» с белорусом на борту перенесена из-за непогоды в Казахстане

Новости Казахстана. Из-за непогоды в Казахстане отложена посадка космического корабля «Союз», на борту которого находится наш соотечественник Олег Новицкий. Возвращение экипажа на Землю переносится на завтра на семь утра.

Сейчас в Казахстане сильные метели. Такие условия затрудняют работу военной авиации. Вертолеты поисково-спасательных служб, которые обеспечивают безопасность посадки космонавтов, не могут взлететь из-за обледенения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот что нам сообщили в пресс-службе «Роскосмоса»:

Алексей Кузнецов, начальник пресс-службы «Роскосмос» (по телефону):

Действительно, на 15 марта, сегодня, была запланирована посадка спускаемого аппарата, транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-067», однако неблагоприятные метеоусловия, которые сложились в предполагаемом районе посадки спускаемого аппарата, не позволили ее провести сегодня в расчетное время. Специалистами посадочной комиссии было принято решение посадку перенести на 16 марта.