«Остаются все необходимые витамины, полезные вещества». Сухое молоко для тех, кому нельзя употреблять белок, появилось в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:
Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Но, к сожалению, не все могут употреблять натуральный белок, но наши ученые нашли выход из оков фенилкетонурии.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Но, к сожалению, не все могут употреблять натуральный белок, но наши ученые нашли выход из оков фенилкетонурии.
Генетику не выбирают, и от редкого наследственного заболевания не застрахован никто. Сегодня около тысячи жителей Беларуси, треть из которых дети, не могут питаться, как все. Их организм не в силах усвоить фенилаланин – аминокислоту, которая содержится в белках животного и растительного происхождения. Наши умы пришли на помощь и разработали сухое молоко с пониженным содержанием белка, чтобы здоровье было с пеленок.
Инна Миклух, ведущий научный сотрудник лаборатории оборудования технологии молочно-консервного производства Института мясо-молочной промышленности:
Из молочного сырья исключаем белок, в оставшемся сырье остаются все необходимые витамины, полезные вещества. Этот сухой продукт предназначен для непосредственного употребления при растворении и употреблении в виде молока. Либо его можно использовать для приготовления каш, каких-то блюд, можно основу, изготовленную на нашем продукте, сквашивать с заквасками и получать кисломолочные продукты. Дегустация прошла успешно, и в сравнении также с импортными аналогами он прошел данное испытание успешно.
Для родителей – это манна небесная. Сухая молочка обходилась в копеечку за рубежом, а в непростые времена пандемии ситуация только обострилась. Причем «молочные реки» планируют пустить в глобальное русло. Производство мороженого, йогуртов, творога, сыров, плюс сухие смеси идеально подходят для кофемашин. Одним словом, есть все шансы выйти на экспорт и прославить наш бренд еще больше. Пока инновации оттачивают на экспериментальной площадке.
Олег Сороко, заведующий лабораторией оборудования и технологий молочно-консервного производства Института мясо-молочной промышленности:
Данное экспериментальное производство разработали сотрудники нашего института. Подразумевает выпуск сухих молочных смесей и ингредиентов. Сырье, будь то сыворотка или какой-то другой продукт молочной переработки, будет подлежать переработке и сушке, поступает в емкости, далее идет его сгущение и обработка на баромембранной установке.
Малотоннажное производство станет отличной платформой для обучения будущих аграриев. Свой «кейс» они потом заберут на молокоперерабатывающее производство и будут держать планку на высоте.
Меж тем социальная корзина расширяется. Для людей с фенилкетонурией наши ученые наладили производство сосисок, макарон, консервов. В перспективе – колбасные изделия с разными вкусами. Такой спецфуд поможет организму быть в тонусе.
Светлана Гордынец, заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:
У нас разработаны сегодня четыре вида консервов для больных фенилкетонурией. Поскольку это диетический продукт, он может использоваться даже теми, кто следит за весом, поэтому можете обратить внимание на этот продукт. Здесь используются только натуральные ингредиенты: говядина, свинина, правда, в небольшом количестве. Используются морковь, рисовая крупа и другие компоненты. И состав подобран таким образом, что содержание белка не более 2 г. Нам было очень приятно, что наш продукт понравился детям, для которых мы и его делали.