«Остаются все необходимые витамины, полезные вещества». Сухое молоко для тех, кому нельзя употреблять белок, появилось в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Но, к сожалению, не все могут употреблять натуральный белок, но наши ученые нашли выход из оков фенилкетонурии.

Генетику не выбирают, и от редкого наследственного заболевания не застрахован никто. Сегодня около тысячи жителей Беларуси, треть из которых дети, не могут питаться, как все. Их организм не в силах усвоить фенилаланин – аминокислоту, которая содержится в белках животного и растительного происхождения. Наши умы пришли на помощь и разработали сухое молоко с пониженным содержанием белка, чтобы здоровье было с пеленок.

Инна Миклух, ведущий научный сотрудник лаборатории оборудования технологии молочно-консервного производства Института мясо-молочной промышленности:

Из молочного сырья исключаем белок, в оставшемся сырье остаются все необходимые витамины, полезные вещества. Этот сухой продукт предназначен для непосредственного употребления при растворении и употреблении в виде молока. Либо его можно использовать для приготовления каш, каких-то блюд, можно основу, изготовленную на нашем продукте, сквашивать с заквасками и получать кисломолочные продукты. Дегустация прошла успешно, и в сравнении также с импортными аналогами он прошел данное испытание успешно.

Для родителей – это манна небесная. Сухая молочка обходилась в копеечку за рубежом, а в непростые времена пандемии ситуация только обострилась. Причем «молочные реки» планируют пустить в глобальное русло. Производство мороженого, йогуртов, творога, сыров, плюс сухие смеси идеально подходят для кофемашин. Одним словом, есть все шансы выйти на экспорт и прославить наш бренд еще больше. Пока инновации оттачивают на экспериментальной площадке.

Олег Сороко, заведующий лабораторией оборудования и технологий молочно-консервного производства Института мясо-молочной промышленности:

Данное экспериментальное производство разработали сотрудники нашего института. Подразумевает выпуск сухих молочных смесей и ингредиентов. Сырье, будь то сыворотка или какой-то другой продукт молочной переработки, будет подлежать переработке и сушке, поступает в емкости, далее идет его сгущение и обработка на баромембранной установке.

Малотоннажное производство станет отличной платформой для обучения будущих аграриев. Свой «кейс» они потом заберут на молокоперерабатывающее производство и будут держать планку на высоте.

Меж тем социальная корзина расширяется. Для людей с фенилкетонурией наши ученые наладили производство сосисок, макарон, консервов. В перспективе – колбасные изделия с разными вкусами. Такой спецфуд поможет организму быть в тонусе.